《傳聞》知情人士透露，味之素正在考慮出售有著百年歷史的醬油生產商淘大食品，現與顧
問機構研究中，以評估潛在買家的興趣。
淘大１９０８年開始在中國生產調味品，估計出售金額在７０００萬至８０００萬美元之間
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/05/2018 09:01
《傳聞》味之素擬售中國醬油品牌淘大食品
《傳聞》知情人士透露，味之素正在考慮出售有著百年歷史的醬油生產商淘大食品，現與顧
問機構研究中，以評估潛在買家的興趣。
淘大１９０８年開始在中國生產調味品，估計出售金額在７０００萬至８０００萬美元之間
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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