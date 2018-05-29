《傳聞》味之素擬售中國醬油品牌淘大食品

《傳聞》知情人士透露，味之素正在考慮出售有著百年歷史的醬油生產商淘大食品，現與顧

問機構研究中，以評估潛在買家的興趣。

淘大１９０８年開始在中國生產調味品，估計出售金額在７０００萬至８０００萬美元之間

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

