《傳聞》螞蟻金服新一輪融資１００億美元，估值達１５００億美元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，螞蟻金服集團最新一輪融資已完成，籌集到１００億

美元，令螞蟻金服最估值達１５００億美元。螞蟻金服在２０１６年４月進行的前一輪融資中，

估值約６００億美元。

據悉，新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）和淡馬錫控股，以及美國私募股權投資公司華平投資

參與這輪融資。



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