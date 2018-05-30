《傳聞》市場消息稱，中國增加從美國進口天然氣，帶動全球ＬＮＧ船舶需求與運費上升，
中海海能（０１１３８）將是受惠者，昨日（２９日）股價逆市上升，一度升上４﹒７８元，創
出一年新高，短期可逢低吸納，上望５元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/05/2018 09:14
《傳聞》ＬＮＧ船舶需求增捧中海海能（０１１３８）
《傳聞》市場消息稱，中國增加從美國進口天然氣，帶動全球ＬＮＧ船舶需求與運費上升，
中海海能（０１１３８）將是受惠者，昨日（２９日）股價逆市上升，一度升上４﹒７８元，創
出一年新高，短期可逢低吸納，上望５元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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