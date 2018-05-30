《傳聞》基金押注港口股

《傳聞》市場消息稱，內地擴大對外開放舉措陸續有來，將推出更多自由貿易區試點，促進

自由貿易，港口股成為基金押注對象。青島港（０６１９８）昨日（２９日）借勢炒上，逆市上

升了９仙，以５﹒８８元收市，短期有望向上挑戰６元關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

