《傳聞》市場消息稱，內地擴大對外開放舉措陸續有來，將推出更多自由貿易區試點，促進
自由貿易，港口股成為基金押注對象。青島港（０６１９８）昨日（２９日）借勢炒上，逆市上
升了９仙，以５﹒８８元收市，短期有望向上挑戰６元關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/05/2018 09:14
《傳聞》基金押注港口股
《傳聞》市場消息稱，內地擴大對外開放舉措陸續有來，將推出更多自由貿易區試點，促進
自由貿易，港口股成為基金押注對象。青島港（０６１９８）昨日（２９日）借勢炒上，逆市上
升了９仙，以５﹒８８元收市，短期有望向上挑戰６元關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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中美貿易戰 風險暫降低
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