《傳聞》天平道合（０８４０３）首日孖展超購逾２倍

《傳聞》內地綜合展覽及活動管理供應商天平道合控股（０８４０３）昨日（２９日）首日

招股，錄得２６５０萬元孖展認購，相當於公開發售超購逾２﹒３倍。

天平道合將發行５億新股，香港共開發售及配售股份佔比為１０％及９０％，招股價介乎０

﹒１２元至０﹒１６元。每手２００００股，連同手續費，每手入場費３２３２元，將於本周五

（６月１日）截止，料６月１２日創業版上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

