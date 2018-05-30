《魚缸博客》資金續捧教育佬，楓葉（１３１７）候１４銀樓下買！

《魚缸博客》意大利政局動盪，搞到華爾街魚缸放完假就要追跌番近４００點，香江呢邊今

朝（３０日）又再低開３７５點報３０１０９點。其後仲愈跌愈勁，仲失守過三萬大關，唉。

資金要搵避難所，近日最多人講嘅板塊，一定要提到教育佬，佢哋自從月中傳出祖國或者取

消生育政府之後，就一直係咁升。就算今日大跌市，佢哋都唔算太傷。

面對咁多隻教育佬，各位缸友主要分兩款，其中一種就係「有理無理買左先算」，對教育佬

之後發展有信心，所以決定高追，另一種就係驚佢哋好快就散水，於是決定一路等緊佢哋回吐返

些少，先再作部署。

花旗就出咗份報告，話由於教育行業消除咗對國內政策的憂慮、行業基本因素穩固，同埋擁

有潛在併購的機會，所以教育佬近日走勢咁勁。仲要將楓葉教育（０１３１７）同另外兩位街坊

，宇華教育（０６１６９）同睿見教育（０６０６８）齊齊並列首選，相信之後都仍然可以造好

。

就算今日有幾位街坊回吐咗Ｄ，當中楓葉教育就曾經落返去十天線（約１３﹒６５銀）附近

，個價算係平返少少，若然之前唔夠膽高追，又或者想再買多一注嘅話，都不妨趁個市立立亂，

喺１４蚊樓下入貨！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

