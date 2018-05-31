《傳聞》上石化（３３８）海外見功，希瑪（３３０９）布局大灣區

《傳聞》上石化（００３３８）昨日（３０日）逆市上升，高見５﹒８元，收市仍升０﹒１

元，以５﹒５４元收市。據悉上石化受惠於石化產品價格上升之外，近年拓展海外市場有成，化

纖產品已出口印度、伊朗與越南等市場，在５﹒３元至５﹒４元續可低吸。

另一方面，希瑪（０３３０９）昨日（３０日）回落０﹒１７元，以８﹒８８元。據悉，希

瑪加速布局粵港澳大灣區，看中區內中產對醫療需求增加，計劃在區內增設醫院。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

