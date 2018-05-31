《傳聞》騰訊音樂美上市估值料達３００億美元

《傳聞》外地傳媒引述兩位不具名知情人士報道稱，銀行家們預計，騰訊（００７００）旗

下騰訊音樂美國ＩＰＯ，估值料達到逾３００億美元，而估值將部分取決於Ｓｐｏｔｉｆｙ，在

騰訊音樂ＩＰＯ定價時的股價表現。

報道指，這一估值意味著ＩＰＯ集資將高達４０億美元。另一位銀行家補充說，騰訊正在推

動更保守的ＩＰＯ價格，以確保穩健的上市後表現。

此前已傳出，騰訊音樂傳委聘高盛等５投行安排美ＩＰＯ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

