《魚缸博客》高佬睇好「上葡京」項目，澳博（８８０）候低吸納！

《魚缸博客》意大利不穩政局冷靜落嚟，道指隔晚（３０日）嚟個大反彈，加上意國拍賣國

債認投情況理想，反映孖屐都對當地經濟都唔係完全零信心，所以今日（３１日）香江魚缸嘅投

資氣氛都改善咗，暫時有二百幾點嘅升幅，不過孖屐成交唔大，缸友都係繼續炒股唔炒市就算，

恆指牛熊證唔好玩住。

馬交（ＭＡＣＡＵ）聽日（１日）應該公布５月份賭收數據，早前大行瑞銀預計按年升最多

２１巴仙，而賭仔當中嘅澳博（００８８０）今朝跑出，事關高佬（高盛）將公司他屐升到

１２﹒７銀，指公司市佔率增長緊，而路氹項目「上葡京」建設又如期推進。高佬預計，如果「

上葡京」嘅博彩毛收入可以去到最好水平，會令股價升到１６﹒７銀，去返２０１４年９月嘅水

平。

以香江為基地嘅資產管理公司Ａｓｐｅｘ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ表示，澳博股價表現落後

於同業，預計基本情境（Ｂａｓｅ Ｃａｓｅ）下澳博股價上漲５３巴仙。其實，賭股上年開始

已經發力，如果自２０１７年年頭開始計起，一線賭股入面，永利馬交（０１１２８）同新濠國

際（００２００）為升幅最大兩隻一線賭股，升幅達１﹒７倍同１﹒６倍左右，排第三係銀娛（

０００２７），近年半內升幅達１﹒１倍，至於澳博升幅有９４巴仙，話佢表現落後於同業都不

為過，而且當永利馬交、新濠國際、銀娛都重返２０１３年高位時，澳博仲未返到，所以往後仲

有好多上升空間。不過，股價暫時升得太多，建議缸友等佢回返去１１蚊樓下先入貨啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

