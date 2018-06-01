《傳聞共賞》中興已撤換黨委書記，天平道合截孖展超購近７２倍

《傳聞共賞》中興已撤換黨委書記，力爭美國取消禁令

天平道合（０８４０３）截孖展認購升溫，超購近７２倍

佐丹奴（００７０９）力拓童裝

澳門樓價升捧信德（００２４２）

內地車企要求動力電池生產商降價



《昔日傳聞》騰訊音樂美上市估值料達３００億美元

天平道合（０８４０３）次日孖展僅超購逾３倍

上石化（００３３８）拓海外市場

希瑪（０３３０９）加速布局大灣區

海航出售美國三藩市寫字樓

天平道合（０８４０３）首日孖展超購逾２倍

ＬＮＧ船舶需求增捧中海海能（０１１３８）

基金押注港口股

匯付天下及江西銀行已通過聆訊，計劃下月上市

味之素擬售中國醬油品牌淘大食品

中海物業（０２６６９）拓商廈管理

銀建（００１７１）醞釀併購

美同意放生中興，中國則批准高通收購恩智浦

太興今年上市籌７﹒８億

蒙牛（０２３１９）銷售目標達千億元人民幣

南航（０１０５５）力拓歐洲與北美航線

啤酒產量回升捧青啤（００１６８）

紙價升勢未盡吸玖龍紙業（０２６８９）

中國計劃大範圍降低消費品關稅

ＴＣＬ（０１０７０）力拓海外市場

冠德（００９３４）原油碼頭業務保持雙位數增長

中石化（００３８６）提高美原油進口規模至紀錄高點

比亞迪（０１２１１）拓二線城市

中鋁（０２０６８）力拓工業用鋁業務

化肥業毛利升捧中海化學（０３９８３）

滴滴港掛牌市值或逾６千億

百度最快下月以ＣＤＲ形式回Ａ

國泰（０２９３）珠三角市場擴大，佔營業額比重半成以上

螞蟻金服限制投資者不可買騰訊（００７００）

越地（１２３）增持土儲，神州租車（０６９９）租賃率升

中國提出每年削減２千億美元美國貿易逆差方案

航運運費上升資金捧中國遠洋（０１９１９）

新高教集團（０２００１）炒併購

李寧（０２３３１）擴海外專營店

龍光（０３３８０）推新樓盤

海螺（００９１４）炒毛利擴大

華潤啤酒（００２９１）再傳併購

中芯（００９８１）訂購首批ＥＵＶ光刻機



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

