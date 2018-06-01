《傳聞》內地車企要求動力電池生產商降價

《傳聞》市場消息稱，內地車企因新能源車補貼減少，紛紛要求動力電池生產商降價，加上

電池原材料成本上升，對動力電池行業不利。近期股價拾級而下的理士國際（００８４２），昨

日（３１日）以１﹒２元收市，暫不宜博反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

