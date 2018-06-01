《傳聞》中興（００７６３）已撤換黨委書記，力爭美國取消禁令

《傳聞》市場消息指，處在中美貿易爭端暴風眼的電信設備公司中興通訊（００７６３）撤

換了一位最具實權的高管，非執行董事田東方已經接替樊慶峰擔任公司黨委書記一職，田氏還是

中國航天科技集團公司旗下一個研究所的所長，此舉或表明該公司正在努力迎合安撫美國方面的

要求。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

