《傳聞》市場消息指，處在中美貿易爭端暴風眼的電信設備公司中興通訊（００７６３）撤
換了一位最具實權的高管，非執行董事田東方已經接替樊慶峰擔任公司黨委書記一職，田氏還是
中國航天科技集團公司旗下一個研究所的所長，此舉或表明該公司正在努力迎合安撫美國方面的
要求。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/06/2018 09:01
《傳聞》中興（００７６３）已撤換黨委書記，力爭美國取消禁令
《傳聞》市場消息指，處在中美貿易爭端暴風眼的電信設備公司中興通訊（００７６３）撤
換了一位最具實權的高管，非執行董事田東方已經接替樊慶峰擔任公司黨委書記一職，田氏還是
中國航天科技集團公司旗下一個研究所的所長，此舉或表明該公司正在努力迎合安撫美國方面的
要求。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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