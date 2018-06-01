《魚缸博客》港燃（１０８３）神州項目多，估值吸引上望上月高位

《魚缸博客》全球唔少地方嘅魚缸呢排都被侵侵玩謝，呢種無定風向嘅走勢搞到唔少缸友不

知所措，侵侵噚日（３１日）仲宣布，唔再延長歐洲、加拿大同墨西哥嘅關稅豁免，並對呢三個

地方嘅進口鋼鋁徵收１５巴仙至２５巴仙嘅關稅。侵侵對盟友都唔手軟，睇嚟花旗國同神州嘅貿

易談判都好難會有Ｄ咩傾得成。

香江魚缸上個月就應驗咗「五窮月」呢個魔咒，但就跌咗唔多，都係跣低３３９點或超過

１巴仙，高低波幅都只係１８０１點。而國指就比較重傷，跌咗３５３點或近３巴仙。不過，燃

氣佬上月表現就相當出位，中燃（００３８４）彈起超過１６巴仙；新奧能源（０２６８８）升

咗１１巴仙；昆侖能源（００１３５）都有一成升幅落袋；四叔旗下嘅港華燃氣（０１０８３）

一樣升咗近一成。

至於揀股方面，港華燃氣可以作為街坊首選。港燃近年喺神州版圖不斷擴大，除咗喺華南地

區站穩陣腳外，亦都喺華北同東北地區有唔少燃氣項目，舊年全年喺全國就有１０８個項目喺手

。華南地區食正大灣區概念，隨住人口不斷膨脹，加上「煤改氣」政策不斷推進，相信港燃未來

只會有更多生意。而俄羅斯至中國東北地區嘅天然氣管道則有望喺出年建成兼可以通氣，由於東

北地區嚴寒交逼，一向都有好大嘅用氣需求，港燃目前喺東北地區有超過廿個項目，亦有望貢獻

更多收入。

大和早排都睇好港燃，話預計未來五年銷氣量可以增加３０億立方米，仲睇好佢中期銷量增

長可以持續有雙位數增長，所以上調佢「他屐」２７巴仙，由６﹒７銀升至８﹒５銀，重申跑贏

「孖屐」評級。

事實上，港燃仲有唔少利好消息，繼將旗下佛山燃氣（深：００２９１１）喺Ａ場掛牌後，

嚟緊仲諗住將旗下企業喺Ａ場入缸，料可以成為港燃催化劑。佛山燃氣上年１１月３０日以

１３﹒９４銀人仔上市，以今日中午收市價２５蚊人仔計，已經累升超過７９巴仙。

港燃今年預期市盈率約１４﹒３倍，估值跑輸中燃、潤燃同新奧。港燃喺上月底創咗三年新

高反覆回落，近排仲失守埋１０天線同２０天線，現階段可吼至５０天線（７﹒４５銀）吸納，

「他屐」暫上望上個月高位８﹒１８銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

