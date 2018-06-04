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即市新聞

04/06/2018 09:06

《傳聞》資金東移吸Ａ股，滬酒店房價入住俱升捧錦江（２００６）

　　《傳聞》Ａ股於「入摩」首個交易日微跌，但據聞未來數個月新資金入市買Ａ股將陸續有來
，尤其是歐洲政局不穩定，資金東移趨勢持續有利Ａ股，現價１４﹒３元水平的安碩Ａ５０中國
（０２８２３）仍具吸引力，可以密密收集。
　　另一方面，由於上海旅遊商務與會展活動增加，帶動上海酒店房價與入住率趨升，錦江酒店
（０２００６）成為受惠者，上周五（１日）以３﹒５９元收市，上升０﹒１３元，短期有力挑
戰３﹒８元高位。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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