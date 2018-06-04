《傳聞》華虹（０１３４７）上周五（１日）再創新高，一度升上２０﹒４元的歷史新高。
據聞華虹計劃將無鍚生產線擴大產能，到２０２０年月產可達４萬芯片，現價不宜高追，宜待股
價回落至１９元附近低吸。
另一方面，國航（００７５３）股價在９元附近支持力頗強，似乎有買盤承接。據聞國航有
大計醞釀，擬進一步擴大海外市場，特別是歐洲航空市場，短期對股價有支持作用，但目前難料
投資計劃最終能否落實。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/06/2018 09:08
《傳聞》華虹（１３４７）冀月產４萬芯片，國航（７５３）擴歐航
《傳聞》華虹（０１３４７）上周五（１日）再創新高，一度升上２０﹒４元的歷史新高。
據聞華虹計劃將無鍚生產線擴大產能，到２０２０年月產可達４萬芯片，現價不宜高追，宜待股
價回落至１９元附近低吸。
另一方面，國航（００７５３）股價在９元附近支持力頗強，似乎有買盤承接。據聞國航有
大計醞釀，擬進一步擴大海外市場，特別是歐洲航空市場，短期對股價有支持作用，但目前難料
投資計劃最終能否落實。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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