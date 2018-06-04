《傳聞》美將解除中興禁令，惟罰款增至逾１３３億元

《傳聞》外電引述消息指出，美國即將解除對中興通訊（００７６３）的禁令，但中興要支

付１７億美元（逾１３３﹒４億元）罰款，高於總統特朗普早前提到的１３億美元（約１０２億

元）；同時，中興亦需要承諾３０日內，改組管理層及董事會，以及接受美方查核，確保美國的

零部件只用於中興產品。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

