《傳聞》長建（０１０３８）競購英國最大垃圾發電廠

《傳聞》據外地傳媒引述消息指，英國最大的垃圾發電廠Ｃｏｒｙ Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ的

報價將於今日（４日）截止，長江基建（０１０３８）有意出手競購，該公司估值或達１５億英

鎊（約１５７億元）。

報道指，韓國國民年金、澳洲昆士蘭投資公司，及英國基礎建設投資商Ｅｑｕｉｔｉｘ組成

的財團，以及中國光大和北京控股亦曾被指對收購有興趣。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

