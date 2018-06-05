《傳聞》內地原奶價格持續低企，按年仍錄得微跌，有利乳品企業毛利提升。
蒙牛（０２３１９）昨日（４日）上升０﹒３５元，以２８﹒２５元，向上突破２９﹒１元可期
，２８元附近仍可吸納。
另一方面，國美（００４９３）股價昨日（４日）以０﹒８７元收市，沒有起跌，走勢一般
。據悉國美計劃拓展三四線城市，開拓新增長點，計劃增加數千間縣域店，以覆蓋內地百強縣，
期望打造成為業務新亮點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/06/2018 09:11
《傳聞》原奶價跌捧蒙牛（２３１９）國美（４９３）拓三四線城市
《傳聞》內地原奶價格持續低企，按年仍錄得微跌，有利乳品企業毛利提升。
蒙牛（０２３１９）昨日（４日）上升０﹒３５元，以２８﹒２５元，向上突破２９﹒１元可期
，２８元附近仍可吸納。
另一方面，國美（００４９３）股價昨日（４日）以０﹒８７元收市，沒有起跌，走勢一般
。據悉國美計劃拓展三四線城市，開拓新增長點，計劃增加數千間縣域店，以覆蓋內地百強縣，
期望打造成為業務新亮點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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