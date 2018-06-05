《傳聞》港府要求港鐵（０００６６）研究鐵路上蓋發展公營房屋

《傳聞》據《南華早報》引述市場消息人士指出，政府要求港鐵（０００６６）研究在鐵路

上蓋發展公營房屋，作為承擔社會責任的一部分。

其中兩個可能興建公營房屋的項目，分別為北大嶼山小蠔灣車廠項目，以及一幅鄰近屯門市

中心的公共用地。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

