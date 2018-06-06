《傳聞》市場消息稱，有關推動互聯網醫院政策，內地可能在近期出台，消息刺激平安好醫
生（０１８３３）股價昨日（５日）上升近３％，以４７﹒３元收市，但短期在５０元阻力，要
消化大批蟹貨，值博率不高。
另一方面，三一國際（００６３１）股價昨日（５日）一度升上２﹒８８元收市，創一年新
高。據悉三一國際受惠挖掘機銷售增長之外，市場佔有率同時也上升，支持短期股價有力向上挑
戰新高，將直撲３元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/06/2018 09:17
《傳聞》互聯網醫院政策短期出台捧好醫生，三一國際炒市佔率上升
《傳聞》市場消息稱，有關推動互聯網醫院政策，內地可能在近期出台，消息刺激平安好醫
生（０１８３３）股價昨日（５日）上升近３％，以４７﹒３元收市，但短期在５０元阻力，要
消化大批蟹貨，值博率不高。
另一方面，三一國際（００６３１）股價昨日（５日）一度升上２﹒８８元收市，創一年新
高。據悉三一國際受惠挖掘機銷售增長之外，市場佔有率同時也上升，支持短期股價有力向上挑
戰新高，將直撲３元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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