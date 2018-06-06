《傳聞》新資金續追Ａ股

《傳聞》Ａ股「入摩」對股市利好作用尚未完全浮現，傳聞續有百億美元計部署增持Ａ股，

預期Ａ股仍會反覆上升，上証綜指昨日（５日）重上３１００點水平，下一個目標將挑戰

３２００點阻力，１５元附近的南方Ａ５０中國（０２８２２）仍可吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

