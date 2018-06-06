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即市新聞

06/06/2018 09:01

《傳聞》Ｒｅｐｕｂｌｉｃ（０８３５７）截孖展超購逾５９倍

　　《傳聞》市場消息指，新加坡基本健康護理服務提供者Ｒｅｐｕｂｌｉｃ（０８３５７）昨
日（５日）孖展截止，認購反應急升溫錄得４﹒７億元孖展，認購相當於公開發售超購逾５９倍
。該股將於下周五（１５日）上市。
　　另一方面，據悉同樣在昨日截孖展的中國領先獨立第三方支付服務提供匯付天下
（０１８０６），卻繼續出現「抽飛」，認購金額再降至３﹒４１億元，相當於公開發售超購減
至逾０﹒７倍。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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