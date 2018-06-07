《傳聞》雲計算爆價格戰

《傳聞》內地雲計算市場高速成長之際，據悉個別企業已展開了雲計算產品價格戰，市場愈

趨激烈，相關股份可能受到影響，金蝶（００２６８）昨日（６日）力守９﹒１９元，沒有起跌

，提防股價在高位出現回吐。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

