《傳聞》內地糖尿病藥廠華領醫藥，已向港交所（００３８８）遞交主板上市申請，是第二
隻入表生科股。市場消息指出，該股集資約２億美元（約１５﹒６億元）。
華領醫藥目前致力開發，用於治療２型糖尿病的全球首創新藥口服藥物Ｄｏｒｚａｆｌｉａ
ｔｉｎ或ＨＭＳ５５５２，目前正在內地進行相關ＩＩＩ期臨床試驗。華領迄今尚未通過銷售商
品或提供服務產生收益，公司去年虧損２﹒８億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/06/2018 09:01
《傳聞》華領醫藥申請港上市籌近１６億元
《傳聞》內地糖尿病藥廠華領醫藥，已向港交所（００３８８）遞交主板上市申請，是第二
隻入表生科股。市場消息指出，該股集資約２億美元（約１５﹒６億元）。
華領醫藥目前致力開發，用於治療２型糖尿病的全球首創新藥口服藥物Ｄｏｒｚａｆｌｉａ
ｔｉｎ或ＨＭＳ５５５２，目前正在內地進行相關ＩＩＩ期臨床試驗。華領迄今尚未通過銷售商
品或提供服務產生收益，公司去年虧損２﹒８億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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