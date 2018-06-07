《傳聞》知情人士表示，中國最大的電動汽車電池組生產商寧德時代，接近決定在德國建設
電池工廠。其可能選擇德國建設電池工廠，即位於圖林根州的一個場地；但也研究在波蘭、以及
至少另外一個歐洲國家的可能選址。
寧德時代的一位代表不向外電予評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/06/2018 09:01
《傳聞》寧德時代選擇德國建設電池工廠
《傳聞》知情人士表示，中國最大的電動汽車電池組生產商寧德時代，接近決定在德國建設
電池工廠。其可能選擇德國建設電池工廠，即位於圖林根州的一個場地；但也研究在波蘭、以及
至少另外一個歐洲國家的可能選址。
寧德時代的一位代表不向外電予評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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