  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2018 09:01

《傳聞》寧德時代選擇德國建設電池工廠

　　《傳聞》知情人士表示，中國最大的電動汽車電池組生產商寧德時代，接近決定在德國建設
電池工廠。其可能選擇德國建設電池工廠，即位於圖林根州的一個場地；但也研究在波蘭、以及
至少另外一個歐洲國家的可能選址。
　　寧德時代的一位代表不向外電予評論。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態07/06/2018
美朝峰會選定聖淘沙 特:或邀金訪美
生財有道06/06/2018
大摩料下半年博彩業表現向好 高盛認為或可趁低吸納
FOCUS06/06/2018
【FOCUS】護「獸」基金開售在即 財富盛宴VS爆冷破發
專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN