《傳聞》湯森路透旗下ＩＦＲ引述市場消息人士指出，以「獵聘」品牌經營獵頭及招聘的線
上服務平台－－有才天下信息技術有限公司，計劃在香港公開招股上市，目前進行預先推介，計
劃集資３億至５億美元。
有才天下信息技術由該公司主席兼首席執行官戴科彬創立，其他主要股東包括私募股權基金
華平投資及Ｍａｔｒｉｘ Ｐａｒｔｎｅｒｓ。
摩根大通及摩根士利擔任聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/06/2018 13:04
《傳聞》有才天下信息技術赴港上市，集資３億至５億美元
《傳聞》湯森路透旗下ＩＦＲ引述市場消息人士指出，以「獵聘」品牌經營獵頭及招聘的線
上服務平台－－有才天下信息技術有限公司，計劃在香港公開招股上市，目前進行預先推介，計
劃集資３億至５億美元。
有才天下信息技術由該公司主席兼首席執行官戴科彬創立，其他主要股東包括私募股權基金
華平投資及Ｍａｔｒｉｘ Ｐａｒｔｎｅｒｓ。
摩根大通及摩根士利擔任聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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