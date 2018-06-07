《傳聞》中核集團旗下同輻股份擬港ＩＰＯ上市，集資約２億美元

《傳聞》中核集團旗下從事診斷及治療用放射性藥物及產品生產商－－中國同輻股份，計劃

在港ＩＰＯ上市，集資約２億美元（約１５﹒７億港元），今天（７日）起進行預先市場推介。

中金香港證券為保薦人。

該公司已在今年３月上截初步招股文件。



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