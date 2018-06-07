《傳聞》富途證券計劃明年在香港或美國上市，集資３億至５億美元

《傳聞》據ＩＦＲ引述市場消息人士指出，本港網上證券商－－富途證券，計劃明年在香港

或美國上市，集資３億至５億美元（約２３﹒５億至３９﹒２億港元）。

富途證券早年獲騰訊（００７００）戰略投資，專營港股及美股買賣服務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

