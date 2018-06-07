《傳聞》據報長實（０１１１３）將重建中環和記大廈

《傳聞》據《南華早報》引述消息人士指出，長實集團（０１１１３）將重建中環和記大廈

，已給租戶６個月遷出通知。

報道引述分析師估計，和記大廈價值可能增加兩倍至約３０億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

