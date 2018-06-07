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即市新聞

07/06/2018 11:58

《魚缸博客》吉利（１７５）上月銷量勝預期，百天線樓下要上車！

　　《魚缸博客》香江延續強勢，喺經歷五連升之後，今朝（７日）再高開２０５點報
３１４６４，升幅仲曾經擴大至２５０幾點，氣氛非常好！
　　砵砵車吉利（００１７５）今日上半晝做得唔錯，大部分時間都Ｌｅａｄ住藍戰士，皆因最
新公布嘅５月嘅營運數字幾靚仔！雖然話上個月嘅總銷量按月係跌咗４巴仙，不過因為係傳統銷
售淡季之一，所以影響都不大，按年計就大力彈高咗超過六成，好過大行嘅預期。至於砵砵車出
口量就增長咗約７倍，至１６６３部，勁！
　　累計頭五個月嘅話，總銷量係６３﹒８２萬部，較舊年同期增長約４４％，仲已經達到集團
今年全年銷量目標１５８萬部嘅四成，睇嚟之後要完成全年目標都無咩難度。
　　另外，佢阿媽吉利控股就宣布，攜手ＱＱ（００７００）成功中標動車網絡科技４９％股權
轉讓項目，未來將會聯同中國鐵路總公司同其相關公司，共同經營鐵路增值服務。雖則同呢架砵
砵車嘅業務無直接關係，不過都可以叼到少少光嘅。
　　吉利近日維持住上行走勢，依家更加就衝返上百天線之上，相信之後都可以繼續上。睇準股
價暫時唞唞氣就可以入貨喇，回返百天線樓下就要上車啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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