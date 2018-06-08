《傳聞》憧憬ＱＤＩＩ２捧港所（３８８），粵置（１２４）炒注資

《傳聞》市場消息稱，中國金融開放舉措接踵而來，下一步可能落實ＱＤＩＩ２，放寬個人

海外投資限制，港交所（００３８８）將是受惠者，昨日（７日）成交增加至２５億元，料有春

江鴨偷步入市。

另一方面，粵海置業（００１２４）在過去一個多月反覆上升，由１﹒７元水平抽上昨日

（７日）的２﹒１４元，走勢可人。傳聞粵置母公司能進一步注入資產業務，力攻粵港澳大灣區

房地產市場，但現價不宜高追，待回落至２元附近才低吸。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

