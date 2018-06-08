《傳聞》市場消息稱，中國金融開放舉措接踵而來，下一步可能落實ＱＤＩＩ２，放寬個人
海外投資限制，港交所（００３８８）將是受惠者，昨日（７日）成交增加至２５億元，料有春
江鴨偷步入市。
另一方面，粵海置業（００１２４）在過去一個多月反覆上升，由１﹒７元水平抽上昨日
（７日）的２﹒１４元，走勢可人。傳聞粵置母公司能進一步注入資產業務，力攻粵港澳大灣區
房地產市場，但現價不宜高追，待回落至２元附近才低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/06/2018 09:28
《傳聞》憧憬ＱＤＩＩ２捧港所（３８８），粵置（１２４）炒注資
《傳聞》市場消息稱，中國金融開放舉措接踵而來，下一步可能落實ＱＤＩＩ２，放寬個人
海外投資限制，港交所（００３８８）將是受惠者，昨日（７日）成交增加至２５億元，料有春
江鴨偷步入市。
另一方面，粵海置業（００１２４）在過去一個多月反覆上升，由１﹒７元水平抽上昨日
（７日）的２﹒１４元，走勢可人。傳聞粵置母公司能進一步注入資產業務，力攻粵港澳大灣區
房地產市場，但現價不宜高追，待回落至２元附近才低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
|專訪07/06/2018
五礦地產:短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售
|生財有道07/06/2018
【踢出財富】5中企雄踞FIFA贊助席 世界盃或2030臨中國
|剖析天下07/06/2018
Quitaly風險大評估
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰