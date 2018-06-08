《傳聞》基金半年結換馬金融股

《傳聞》市場消息稱，基金半年結將至，展開新一輪換馬活動，累積升幅大的醫藥股成為減

持對象，過去一季表現落後金融內險股成為增持目標，平保（０２３１８）昨日（７日）一度升

上８０元，以７９﹒５５元，仍升２％，強勢有重現跡象。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

