《傳聞》市場消息稱，基金半年結將至，展開新一輪換馬活動，累積升幅大的醫藥股成為減
持對象，過去一季表現落後金融內險股成為增持目標，平保（０２３１８）昨日（７日）一度升
上８０元，以７９﹒５５元，仍升２％，強勢有重現跡象。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/06/2018 09:29
《傳聞》基金半年結換馬金融股
《傳聞》市場消息稱，基金半年結將至，展開新一輪換馬活動，累積升幅大的醫藥股成為減
持對象，過去一季表現落後金融內險股成為增持目標，平保（０２３１８）昨日（７日）一度升
上８０元，以７９﹒５５元，仍升２％，強勢有重現跡象。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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