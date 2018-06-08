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即市新聞

08/06/2018 09:01

《傳聞》中國準備批准恩智浦與高通交易

　　《傳聞》中興通訊（００７６３）與美國政府達成協議，將支付１０億美元罰款，並進行領
導層改組，以換取美方解除中興與美國供應商往來的禁令。但外地傳媒引述匿名知情人士報道，
雖然美國商務部長羅斯稱有關中興通訊的協議僅僅是一項執法行動，但中國據稱準備批准恩智浦
半導體與高通的交易，該交易應很快將獲批。
　　之前一直傳出，只要美國放生中興，中國則批准高通以４４０億美元收購恩智浦半導體交易


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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