《傳聞》江西銀行赴港上市下周起招股，集資７至８億美元

《傳聞》據市場消息人士指出，江西銀行赴港上市，下周三（１３日）起招股，集資７億至

８億美元（約５４﹒９億至６２﹒８億港元）。建銀國際、中信里昂為聯席保薦人。

江西銀行截至２０１７年９月底止總資產約３６９０億元人幣。



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