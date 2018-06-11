《傳聞共賞》券商來港融資買Ａ股，蘋果新ｉＰｈｏｎｅ出貨量料挫

《傳聞共賞》中資券商繞道來港融資北上買Ａ股

蘋果今年新ｉＰｈｏｎｅ出貨量料跌兩成

電影票房超預期捧ＩＭＡＸ中國（０１９７０）

上海復旦（０１３８５）炒芯片業務增

復星醫藥（０２１９６）增研發開支



《昔日傳聞》小米已通過上市聆訊

中國準備批准恩智浦與高通交易

ＱＤＩＩ２或落實，春江鴨偷步買港交所（００３８８）

基金半年結換馬金融股

粵置（００１２４）炒注資華領醫藥申請港上市籌近１６億元

寧德時代選擇德國建設電池工廠

淘票票市佔率升落簿阿里影業（０１０６０）

六福（００５９０）大增內地新店

雲計算爆價格戰

中興已與美國簽署原則性和解協議

Ｒｅｐｕｂｌｉｃ（０８３５７）截孖展超購逾５９倍

互聯網醫院政策短期出台

三一國際（００６３１）炒市佔率升

新資金續追Ａ股

小米本月２８日定價，７月１０日港上市

匯付天下（０１８０６）現「抽飛」，孖展超購降至１﹒９倍

原奶價低企捧蒙牛（０２３１９）

國美（００４９３）拓三四線城市

美將解除中興禁令，惟罰款增至逾１３３億元

長建（０１０３８）競購英國最大垃圾發電廠

國航（００７５３）擴歐洲航空市場

華虹（０１３４７）擴大產能目標月產４萬芯片

資金東移吸Ａ股

上海酒店房價與入住率趨俱升捧錦江（０２００６）

中興已撤換黨委書記，力爭美國取消禁令

天平道合（０８４０３）截孖展認購升溫，超購近７２倍

佐丹奴（００７０９）力拓童裝

澳門樓價升捧信德（００２４２）

內地車企要求動力電池生產商降價

騰訊音樂美上市估值料達３００億美元

天平道合（０８４０３）次日孖展僅超購逾３倍

上石化（００３３８）拓海外市場

希瑪（０３３０９）加速布局大灣區

海航出售美國三藩市寫字樓

天平道合（０８４０３）首日孖展超購逾２倍

ＬＮＧ船舶需求增捧中海海能（０１１３８）

基金押注港口股

匯付天下及江西銀行已通過聆訊，計劃下月上市

味之素擬售中國醬油品牌淘大食品

中海物業（０２６６９）拓商廈管理

銀建（００１７１）醞釀併購

美同意放生中興，中國則批准高通收購恩智浦

太興今年上市籌７﹒８億

蒙牛（０２３１９）銷售目標達千億元人民幣

南航（０１０５５）力拓歐洲與北美航線

啤酒產量回升捧青啤（００１６８）

中國計劃大範圍降低消費品關稅

ＴＣＬ（０１０７０）力拓海外市場

冠德（００９３４）原油碼頭業務保持雙位數增長

中石化（００３８６）提高美原油進口規模至紀錄高點

比亞迪（０１２１１）拓二線城市

中鋁（０２０６８）力拓工業用鋁業務



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

