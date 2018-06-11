《傳聞》復星醫藥（０２１９６）增研發開支

《傳聞》為提高新藥研發能力，據悉復星醫藥（０２１９６）進一步增加研發開支，佔銷售

收入不少於５％，重點研發心血管、中樞神經與抗腫瘤藥，短期股價續在４８元至４９元上落，

暫時受制於５０元阻力位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

