《傳聞》為提高新藥研發能力，據悉復星醫藥（０２１９６）進一步增加研發開支，佔銷售
收入不少於５％，重點研發心血管、中樞神經與抗腫瘤藥，短期股價續在４８元至４９元上落，
暫時受制於５０元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/06/2018 09:18
《傳聞》復星醫藥（０２１９６）增研發開支
《傳聞》為提高新藥研發能力，據悉復星醫藥（０２１９６）進一步增加研發開支，佔銷售
收入不少於５％，重點研發心血管、中樞神經與抗腫瘤藥，短期股價續在４８元至４９元上落，
暫時受制於５０元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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