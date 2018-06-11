《傳聞》內地媒體《證券市場紅週刊》報道，有中資券商最近借助本港融資成本低廉的優勢
，透過滬深港通渠道繞道來港融資，然後北上參與Ａ股，以避開槓桿水平要求的監管。
報道指，由於香港資本市場有成熟的孖展文化，而且自２０１７年以來，內地資金成本持續
走高，相比之下香港融資成本更低廉，目前多間香港券商均表示可提供Ａ股孖展借貸服務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/06/2018 09:01
《傳聞》中資券商繞道來港融資北上買Ａ股
《傳聞》內地媒體《證券市場紅週刊》報道，有中資券商最近借助本港融資成本低廉的優勢
，透過滬深港通渠道繞道來港融資，然後北上參與Ａ股，以避開槓桿水平要求的監管。
報道指，由於香港資本市場有成熟的孖展文化，而且自２０１７年以來，內地資金成本持續
走高，相比之下香港融資成本更低廉，目前多間香港券商均表示可提供Ａ股孖展借貸服務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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