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即市新聞

11/06/2018 09:01

《傳聞》蘋果今年新ｉＰｈｏｎｅ出貨量料跌兩成

　　《傳聞》據外電引述消息人士報道，蘋果預期今年新款ｉＰｈｏｎｅ出貨量為８０００萬部
，已要求配件供應商減少為新ｉＰｈｏｎｅ生產配件，數量比去年為ｉＰｈｏｎｅ　Ｘ及
ｉＰｈｏｎｅ　８生產的配件減少２０％。
　　今次消息更加令人憂慮消費者對於新款蘋果手機的熱情可能正在降溫，導致蘋果及其許多主
要供應商的股價下跌。
　　蘋果股價上周五（８日）最多下跌達２％，蘋果供應商ＡＭＳ及ＤｉａｌｏｇＳｅｍｉ分別
重挫６％及４﹒１％。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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