《傳聞》維信金科孖展截止，超購少於１倍

《傳聞》市場消息指，內地獨立線上消費金融服務供應商維信金科（０２００３）今日孖展

截止，據４間券商指，合共為其借出近３﹒０２億元孖展額，超購程度相較公開發售集資額少於

１倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

