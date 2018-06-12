《傳聞》太古地產即將落成出售太古城中心寫字樓

《傳聞》太古地產正在展開深入磋商，擬將其位於香港太古城中心的兩幢寫字樓以１５０億

港元出售給未具名內地買家。這名內地買家業務涵蓋房地產和基金，此前曾投資倫敦的房地產。

將予出售的為太古城中心第三及第四座兩幢寫字樓。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

