《傳聞》太古地產正在展開深入磋商，擬將其位於香港太古城中心的兩幢寫字樓以１５０億
港元出售給未具名內地買家。這名內地買家業務涵蓋房地產和基金，此前曾投資倫敦的房地產。
將予出售的為太古城中心第三及第四座兩幢寫字樓。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/06/2018 09:01
《傳聞》太古地產即將落成出售太古城中心寫字樓
《傳聞》太古地產正在展開深入磋商，擬將其位於香港太古城中心的兩幢寫字樓以１５０億
港元出售給未具名內地買家。這名內地買家業務涵蓋房地產和基金，此前曾投資倫敦的房地產。
將予出售的為太古城中心第三及第四座兩幢寫字樓。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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