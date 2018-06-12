《魚缸博客》世界盃有望帶旺小龍蝦鴨脖銷售，周黑鴨有力追落後！

《魚缸博客》四年一度嘅世界盃將會喺今個禮拜四（１４日）開鑼，雖然今次依然冇神州國

足份，但隨住神州習大大喺幾年前話搞好神州足球發展後，神州呢幾年的確多咗唔少球迷，亦因

此帶嚟唔少商機。今年世界盃就有唔少神州公司「大灑金錢」，單係佢地嘅廣告費用就高達８﹒

３５億美金，即係大約６５億港紙，遠超其他國家，贊助嘅商品除咗蒙牛（０２３１９）嘅乳製

品外，仲有紅爆全國嘅小龍蝦。

小龍蝦同鴨脖一向都係神州缸友嘅宵夜摯愛，加上世界盃效應，無論係國內外嘅銷售都可以

睇高一線。港股入面，周黑鴨（０１４５８）作為神州近年滷鴨零食產品崛起嘅霸主，的確可以

同蒙牛、潤啤（００２９１）作為世界盃嘅概念股。事實上，周黑鴨近排嘅走勢完全跑輸蒙牛同

潤啤，周黑鴨喺今年二月底高見８﹒８８銀後就步入頹勢，直至上個月尾跌到去６﹒１２銀後先

開始跳彈床。

周黑鴨舊年業績雖然唔算好標青，但隨住世界盃嚟臨，加上有唔少比賽係喺夜晚進行，估計

神州缸友都因為食唔少宵夜而肥咗幾磅，有望帶旺周黑鴨嘅頭號產品小龍蝦同鴨脖嘅銷售，股價

自然都有望水漲船高，不妨考慮趁現價掃貨，「他屐」上望８蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

