《傳聞》大灣區有新房策出台防炒作

《傳聞》市場消息稱，粵港澳大灣區規劃公布進入倒數階段，為防區內房市炒作，各城市將

會有新政策出台，這可以解釋近期大灣區房地產股走勢一般。在大灣區土儲佔比約五成的龍光地

產（０３３８０），昨日（１２日）微跌８仙，以１２﹒４８元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

