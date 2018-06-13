《傳聞》維信金科公開發售截止，超額認購逾９倍

《傳聞》市場消息透露，內地獨立線上消費金融服務供應商維信金科（０２００３）已於昨

日（１２日）中午截止公開發售，錄得逾９倍超額認購，招股價介乎２０至２３元。

維信金科將於今日定價，２１日掛牌，保薦人為瑞信、高盛、摩根大通；安排行尚有中銀國

際、德銀、海通國際、創富融資、佳富達證券。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

