《傳聞》市場消息透露，內地獨立線上消費金融服務供應商維信金科（０２００３）已於昨
日（１２日）中午截止公開發售，錄得逾９倍超額認購，招股價介乎２０至２３元。
維信金科將於今日定價，２１日掛牌，保薦人為瑞信、高盛、摩根大通；安排行尚有中銀國
際、德銀、海通國際、創富融資、佳富達證券。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/06/2018 09:01
《傳聞》維信金科公開發售截止，超額認購逾９倍
《傳聞》市場消息透露，內地獨立線上消費金融服務供應商維信金科（０２００３）已於昨
日（１２日）中午截止公開發售，錄得逾９倍超額認購，招股價介乎２０至２３元。
維信金科將於今日定價，２１日掛牌，保薦人為瑞信、高盛、摩根大通；安排行尚有中銀國
際、德銀、海通國際、創富融資、佳富達證券。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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