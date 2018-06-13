《傳聞》杉杉首日孖展獲５１００萬元認購，超購逾２倍

《傳聞》內地第五大男士商務正裝品牌ＦＩＲＳ營運商杉杉品牌運營（０１７４９）昨日（

１１日）招股獲５１００萬元孖展認購，相當公開發售超額認購逾２倍。

同日招股的山西的葡萄酒生產商怡園酒業（０８１４６），孖展認購未足額。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

