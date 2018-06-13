《魚缸博客》頤海（１５７９）破頂後休息，海底撈上場前先撈一筆

《魚缸博客》花旗國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）錄得六年嚟最快增速，令市場憂慮美聯

儲局可能提速加息。香江魚缸今朝低開１１２點報３０９９０點，加上中興（００７６３）復牌

之後急插，瑞聲（０２０１８）無奈捱沽，魚缸急幅擴大至２００幾點。

最近全城都關注美朝關係同埋中興解禁，博客都無咩留意其他魚毛，今日（１３日）睇返先

發現，原來頤海國際（０１５７９）呢幾日陰Ｄ陰Ｄ升咗上去，仲連日破頂添，不過今日再創新

高之後，就跟住魚缸碌低返些少。

相信各位心水清嘅缸友，都會記得呢位魚毛其實就係海底撈旗下嘅火鍋調料公司，唔係生面

口嚟嫁。而海底撈喺上個月１７號就已經向聯交所遞交咗上市申請，自此之後頤海國際都炒起埋

喇。兩間公司都係由張勇同舒萍夫妻控股。

自海底撈交上市申請都就一個月，大家都開始等唔切海底撈真正上場喇，一於就先炒住頤海

國際先，不過依家股價就回返Ｄ，應該唔少有貨缸友都諗緊要點部署。

其實自公布海底撈上市消息，至到上市新高１７﹒０８銀，短短一個月都炒高咗超過五成喇

，後市出現較大幅度嘅回調都唔出奇，建議有貨缸友都係先賺一筆離場。依家個價貴咗Ｄ，無貨

就唔好追喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

