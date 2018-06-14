《傳聞》內地媒體報道，小米的金融相關業務均已重組至小米金融。報道指小米金融未來將
會獨立融資發展，甚至ＩＰＯ分拆小米金融上市。
小米已申請中港兩地上市，計劃集資１００億美元（約７８０億港元）。外電早前引述知情
人士透露，小米在中港兩地上市集資額將各佔一半。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/06/2018 09:01
《傳聞》小米剝離金融業務或部署分拆獨立發展
《傳聞》內地媒體報道，小米的金融相關業務均已重組至小米金融。報道指小米金融未來將
會獨立融資發展，甚至ＩＰＯ分拆小米金融上市。
小米已申請中港兩地上市，計劃集資１００億美元（約７８０億港元）。外電早前引述知情
人士透露，小米在中港兩地上市集資額將各佔一半。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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