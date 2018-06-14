《傳聞》市場消息指，獨立線上消費金融服務供應商維信金科控股（０２００３）以下限定
價，其招股價範圍為２０元至２３元。
早前，該公司已宣布，計劃發售６８５７﹒１８萬股，９０％作配售股份，１０％作公開發
售，集資規模１３﹒７１億至１５﹒７７億元。以每手２００股計算，入場費為４６４６﹒３５
元。６月２１日主板掛牌，聯席保薦人為瑞信、高盛和摩通。收票行為中銀香港和渣打銀行（香
港）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/06/2018 09:01
《傳聞》維信金科（０２００３）下限定價
《傳聞》市場消息指，獨立線上消費金融服務供應商維信金科控股（０２００３）以下限定
價，其招股價範圍為２０元至２３元。
早前，該公司已宣布，計劃發售６８５７﹒１８萬股，９０％作配售股份，１０％作公開發
售，集資規模１３﹒７１億至１５﹒７７億元。以每手２００股計算，入場費為４６４６﹒３５
元。６月２１日主板掛牌，聯席保薦人為瑞信、高盛和摩通。收票行為中銀香港和渣打銀行（香
港）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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