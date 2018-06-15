《傳聞》長飛光纖（０６８６９）拓海纜成新亮點

《傳聞》受惠內地光纖光纜市場高速增長，支持長飛光纖（０６８６９）在３３元至３４元

之間徘徊。據悉長飛正開拓海纜新業務，作為業務發展新增長點，可在３３元水平收集，短期上

升目標價為３５元至３６元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

