《傳聞》受惠內地光纖光纜市場高速增長，支持長飛光纖（０６８６９）在３３元至３４元
之間徘徊。據悉長飛正開拓海纜新業務，作為業務發展新增長點，可在３３元水平收集，短期上
升目標價為３５元至３６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/06/2018 09:22
《傳聞》長飛光纖（０６８６９）拓海纜成新亮點
《傳聞》受惠內地光纖光纜市場高速增長，支持長飛光纖（０６８６９）在３３元至３４元
之間徘徊。據悉長飛正開拓海纜新業務，作為業務發展新增長點，可在３３元水平收集，短期上
升目標價為３５元至３６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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