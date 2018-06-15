《傳聞》波司登（０３９９８）進軍校服市場

《傳聞》近月波司登（０３９９８）股價急升，一度升破１元，昨日（１４日）以０﹒９７

元收市。據悉波司登向全方位服務營運商進發，看中多間國際學校已進軍內地，推動校服市場發

展，短期可在０﹒９元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

