《傳聞》銀建（００１７１）加大投資再生能源與石油化工業務

《傳聞》銀建國際（００１７１）昨日（１４日）逆市上升７％，以２﹒３元收市，成交股

數增加至３０００萬股。據聞銀建國際計劃加大投資再生能源與石油化工業務，成為主要盈利增

長動力來源，宜待股價回落至２元至２﹒１元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

